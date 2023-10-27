أوسوريو يمنح لاعبى الزمالك راحة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبى

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق إنبى الفوز على الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهعما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة دوري بهذه النتيجة يرتفع رصيد إنبى للنقطة السابعة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة فى المركز الرابع.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

يومان راحة لفريق الزمالك بعد الخسارة من إنبيقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

عواد حارسًا وشيكابالا وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبيأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

عودة محمد عواد.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبيعودة محمد عواد أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أوسوريو: أخطأت بسبب «المهاجم الوهمي».. وهُزمنا من إنبي بسبب كرة ثابتةكشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، سبب الهزيمة من إنبي في بطولة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

أول تعليق من أوسوريو بعد خسارة الزمالك أمام إنبيأكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

بعد الهزيمة أمام إنبي.. ماذا قدم أوسوريو في دوري نايل؟تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خسارة مفاجئة أمام إنبي بدوري نايل. اقرأ أكثر ⮕