أوسوريو: أخطأت بسبب «المهاجم الوهمي».. وهُزمنا من إنبي بسبب كرة ثابتة

وانتصر إنبي على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المصري.

وقال أوسوريو في تصريحات للمؤتمر الصحفي:"سيطرنا بشكل كبير على مجريات المباراة، واستحوذنا على الكرة لكن في النهاية النتيجة كانت خسارتنا". وأضاف:"تلقينا الهزيمة من كرة ثابتة بالرغم من وجود 7 لاعبين من الزمالك في منطقة الجزاء مقابل 4 لاعبين من المنافس، وكان هناك خطأ في التمركز وسأشرح هذا الأمر في التدريبات".

وأوضح:"أخطأت بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح لذا قرر بعد التأخر بهدفين أن يلعب بثنائي هجومي صريح لتعويض التأخر".

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