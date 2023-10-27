أوسوريو: أخطأت فى مواجهة إنبى بسبب عدم مشاركة مهاجم صريح

وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الزمالك استحوذ على الكرة وخسر بكرة ثابتة بالرغم من وجود 7 لاعبين من الزمالك في منطقة جزاء الفريق مقابل 4 لاعبين من المنافس، وكان هناك خطأ في التمركز وسأشرح هذا الأمر في التدريبات".

واعترف المدير الفني بخطئه بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح، مضيفا أنه بعد التأخر بهدفين كان يجب أن يلعب بثنائي هجومي صريح لتعويض التأخر. وأضاف أوسوريو: "المباراة السابقة لعبت بثلاثة لاعبين في الدفاع وحققنا الفوز بخماسية، واليوم اعتمدت على 4 لاعبين في الدفاع وخسرت بهدفين".

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

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