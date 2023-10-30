أوسوريو يصدر قرارا جديدا في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

قرر خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك في مباراة زد أف سي في دوري نايل.يأتي ذلك بسبب وجود أخطاء لدى بعض لاعبي نادي الزمالك وخاصة خط الدفاع والذي تسبب في خسارة الزمالك أمام إنبي في المباراة الماضية.ويستأنف نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ستاد القاهرة.بث مباشر تويتر ( 0 - 1 ) الشوط الثاني | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في الدوري الأفريقي.. يلا شوتعاجل..

الزمالك يرد على شائعة رحيل أوسوريوالزمالك يرد على شائعة رحيل أوسوريو | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام زدقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في لقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على سبب غياب أوسوريو عن مران الزمالكعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواصلة تدريباته اليوم الاثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

غياب مفاجئ لأوسوريو عن مران الزمالك - بوابة الشروقشهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم بمقر النادي غياب المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. اقرأ أكثر ⮕

رغم الراحة السلبية.. الونش يؤدي تدريبات منفردةحرص محمود حمدي الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على خوض تدريبات منفردة، على الرغم من الراحة السلبية التي منحها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للاعبين عقب مواجهة إنبي. اقرأ أكثر ⮕

أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة زد المقبلة في دوري نايليبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة نظيره زد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 'دوري نايل' 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕