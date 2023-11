أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى تحسباً لغيابه أمام زد

ويرغب الكولومبى أوسوريو فى تجهيز بديل شلبى بالشكل الأمثل، لعلمه أن غياب الأخير عن مباراة زد القادمة سيكون مؤثر لا سيما أنه أحد العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق الأبيض.

YOUM7: مران الزمالك..جلسة بين أوسوريو واللاعبين.. غياب شلبى ومشاركة شيكابالاعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو جلسة مع لاعبى الفريق قبل التدريب الذى خاضه الفريق بملعب الترسانة ، استعداد لمباراته أمام زد في الجولة السادسة من بطولة دورى Nile .

YOUM7: أحمد سامى يجهز حسام حسن لقيادة هجوم سموحه أمام الاتحاد السكندرىيجهز أحمد سامى المدير الفنى لسموحه حسام حسن مهاجم الفريق الذى غاب عن مباراة فريقه الأخيرة امام زد أف سى بداعى الإصابة بعد شعوره بشد فى العضلة الخلفية..

ALBAWABANEWS: الزمالك يجهز شلبي للقاء زد في الدورييعاني مصطفي شلبي نجم فريق الكرة الأول بالزمالك،من إصابة قوية بكدمة في القدم، وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية اليوم الثلاثاء لتجهيزه من الإصابة.

YOUM7: أوسوريو يحذر لاعبى الزمالك من الخسارة الثانية على التوالىحذر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الزمالك ، لاعبى فريقه من مباراة زد، المقرر له الجمعة المقبل.

YOUM7: الزمالك يدرس عدة سير ذاتية لتجهيز بديل أوسوريو تحسبًا للرحيلبدأ مسئولو نادى الزمالك دراسة سير ذاتية لعدد من المدربين الأجانب، لتجهيز بديل للخواجة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول.

ELBALADOFFICIAL: أحمد حسن يكشف عن مصير أوسوريو مع الزمالكأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن عودة أوسوريو لقيادة تدريب الزمالك استعداد لمواجه زد رغم انتشار أنباء عن رحيله من النادي .. المزيد

