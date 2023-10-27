أوسوريو يعترف بخطأ خلال مباراة إنبي.. وقرار مفاجئ من الزمالك| تفاصيل

وكتب اسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك"الزمالك يجدد الثقة في"أوسوريو" بعد الخسارة من انبي .. والمدرب للاعبين : أخطأت بعدم الدفع برأس حربة".

ورفع إنبي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 8 في المركز الرابع.

عودة محمد عواد.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبيعودة محمد عواد أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عواد حارسًا وشيكابالا وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبيأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

عواد يحرس عرين الزمالك فى مواجهة إنبى ومحمود علاء وعبد الغنى يعودان للدفاعأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء اليوم اقرأ أكثر ⮕

دوري Nile.. موعد مباراة الزمالك وإنبى اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023 والقناة الناقلةيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت باستاد القاهرة الدولى اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يتفوق على إنبى في القيمة التسويقية وزيزو الأغلى.. انفو جرافيستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو ا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام انبى الليلة بعد الفوز العريض على سموحة في اللقاء الذى أقيم مساء السبت اقرأ أكثر ⮕

خالد الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك أمام إنبي الليلة بالدوريأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل اللاعبين في مباراة اليوم أمام إنبي، والتي تجمع بينهما الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕