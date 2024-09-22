أهمية مبادئ الشمولية والتعاون في المنظمات الدولية لتنظيم أحواض الأنهار

والري، إن هناك مبادئ يجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاون ية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر.2- وجود إطار قانونى يضمن الالتزام التام من كل الأطراف بمبادئ القانون الدولي “الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير” لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و
3- الالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التى تصدر عن المنظمة بإجماع كل الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كل الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون . 4- ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولى بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية .
5- آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها فى اتخاذ القرار.رامى ربيعة: تعودت من صغرى على أن كل مباراة للأهلى تعد بطولة ولم أسمع للانتقادات
أحواض الأنهار التعاون الشمولية القانون الدولي المنظمات الدولية
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