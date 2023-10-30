أهمية خاصة.. رئيس النواب يكشف تفاصيل جديدة عن تشكيل القومى للأمومة والطفولة

أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بالمجلس القومى للطفولة والأمومة المعروض بجلسة اليوم له أهمية خاصة، لأنه مقدم من مجلسكم الموقر تنفيذاً لالتزام دستورى وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة، ولا شك أن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيراً في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتابع رئيس مجلس النواب، أن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، مضيفا لذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها إلي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات،...

النواب يوافق على تشكيل القومي للأمومة والطفولة بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح أعضائهمجلس النواب عدل المادة التي تنص على تشكيل القومي للأمومة والطفولة بقرار رئيس الجمهورية فقط اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مواد الإصدار في قانون القومي للطفولة والأمومةمجلس النواب يناقش قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على المادة الأولى في قانون الأمومة والطفولة.. ويقر حقه في إنشاء فروع بالمحافظاتمجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

مجلس النواب يوافق على تعديل مادة تشكيل القومى للأمومة والطفولةوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. اقرأ أكثر ⮕

جبالي: قانون الأمومة والطفولة التزام دستوري تأخر كثيرامشروع قانون تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة اقرأ أكثر ⮕