أهل مصر.. أسرار العبور وبطولات أكتوبر في لقاء مع أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد

استمرت لليوم الثالث فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع"أهل مصر" بقصر ثقافة بورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار" يهمنا الإنسان حتى 3 نوڤمبر المقبل.بدأت الفعاليات، أمس الأحد، بلقاء مع الكاتب محمد عبد القادر تحدث خلاله عن زيارة الأطفال لمنطقة الملاحات ببورفؤاد، موضحا أن تلك المنطقة اتخذها الجنود المصريين مقرا لإسقاط دبابات العدو، وتم أسر عدد كبير من الجنود بها.

كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

جبال الملح وفيلا السادات..200 طفل بجولة تثقيفية لأطفال مشروع 'أهل مصر' (صور)استقبلت جبال الملح بملاحات مدينة بورفؤاد، اليوم، ثاني الجولات الميدانية، لعدد 200 طفل من المحافظات الحدودية، ضمن الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع 'أهل مصر'. اقرأ أكثر ⮕

أبطال أكتوبر.. قصة أسد سلاح المهندسين فى حرب العبور.. البطل إسماعيل بيومى: الرئيس السادات لقبنى بـ'قاهر خط بارليف'.. فقدت عينى وذراعى أثناء الحرب.. ويؤكد: تم تكريمى بمناسبة عيد تحرير سيناء.. صورتحتفل مصر بذكرى انتصارات أكتوبر في شهر الانتصارات المجيدة، وتعتبر محافظة الإسماعيلية من المحافظات الشاهدة على حرب وانتصارات أكتوبر المجيدة اقرأ أكثر ⮕

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. 29 أكتوبرشهدت أسعار الأسماك فى بداية تعاملات اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 بسوق العبور حالة استقرار . اقرأ أكثر ⮕

30 أكتوبر 2023.. أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليومأسعار الأسماك في سوق العبور للجملة في مصر اقرأ أكثر ⮕

الرسم بالموسيقى وأساسيات التصوير في ثاني أيام أسبوع 'أهل مصر' ببورسعيداستمرت لليوم الثاني فعاليات الأسبوع الثقافي السابع والعشرين بمشروع أهل مصر بقصر ثقافة بورسعيد، والمقام لأطفال المحافظات الحدودية، برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار يهمنا الإنسان ، حتى 3 نوڤمبر المقبل. اقرأ أكثر ⮕

30 أكتوبر 2023.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليومأسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة في مصر اقرأ أكثر ⮕