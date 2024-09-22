أهلي يفرض سياجاً للسرية استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

حظراً إعلامياً على لاعبيه، استعداداً لمواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل، حيث أخطر سامى قمصان القائم بأعمال مدير الكرة لاعبيه بتوقف احتفالات التتويج بالدوري مع منع التصريحات الإعلامية استعداداً للمباراة المرتقبة.

ويأتى هذا التوجه لفرض سياج من السرية والتركيز على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة المرتقبة التى يتطلع لتحقيق البطولة فيها لمواصلة النتائج المتميزة التي تحققت الموسم الماضى.إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

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