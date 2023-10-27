أهالى شمال سيناء يتسابقون لتجهيز شحنات مواد الإغاثة إلى قطاع غزة.. صور

ة التى تصل مدينة العريش جوا وبرا فى طريقها لقطاع غزة، ويقدمون مجهودهم بعددا من المواقع بمطار العريش ومستودعات التجهيز التى تنشر على طريق مطار العريش، وتواجد بكثافة فى مدخل معبر لتنظيم وتجهيز الشاحنات فى آخر مراحل سيرها للدخول لغزةمن جانبه، قال المهندس عماد البلك، من رموز مدينة العريش، والمسئول عن أحد المخازن التى يتم فيها تجهيز المساعدات بالعريش، ان الهلال الأحمر يدفع بالمساعدات التى يتسلمها منقولة بالطائرات وعلى الشاحنات إلى المخازن وفيها تتم ملحمة من العمل والتعاون بين الأهالى جنبا إلى جنب مع...

ة التى تصل مدينة العريش جوا وبرا فى طريقها لقطاع غزة، ويقدمون مجهودهم بعددا من المواقع بمطار العريش ومستودعات التجهيز التى تنشر على طريق مطار العريش، وتواجد بكثافة فى مدخل معبر لتنظيم وتجهيز الشاحنات فى آخر مراحل سيرها للدخول لغزةمن جانبه، قال المهندس عماد البلك، من رموز مدينة العريش، والمسئول عن أحد المخازن التى يتم فيها تجهيز المساعدات بالعريش، ان الهلال الأحمر يدفع بالمساعدات التى يتسلمها منقولة بالطائرات وعلى الشاحنات إلى المخازن وفيها تتم ملحمة من العمل والتعاون بين الأهالى جنبا إلى جنب مع متطوعى الهلال الأحمر المصرىوأضاف أنهم يشاهدون حضور شباب ومن كل الأعمار من أهالى بينهم مهندسين وأطباء يريدون ان يقدموا شيئا لغزة من خلال العمل فى تجهيز شحنات الإغاثة وتحميلها على الشاحنات وبعضهم يحضر ليقدم الدعم المعنوى لمن يعملون، لافتا إلى أن رموز المجتمع السيناوى بدورهم لهم بصمتهم من خلال التبرع بالمخازن لتكون تحت تصرف الهلال الأحمر المصرى لتكون مواقع تفريغ وتجهيز للشحناتوقال عايش أبوحج، أحد أهالى شمال سيناء المتطوعين فى خدمة القوافل، إنهم يقومون بدورهم لا يبحثون عن اى مجد غير ان يكونوا سندا لدولتهم ومؤسساتها التى تدفع بشحنات الاغاثة تباعا للعريش وانهم فخورين انهم يضعون بصمتهم وهم بإيديهم يشاركون فى تجهيزها واعدادهاوتابع الحديث محمد البيك من أهالى مدينة العريش، أنهم يصطحبون مجموعات الشباب ويتحركون للعمل لساعات طويلة متطوعين على الساحة المقابلة لبوابة معبر رفح، حيث تصل إلى هذا المكان شاحنا نقلت فيها المساعدات بدون ترتيب، ويقوم الشباب بتفريغها، ثم تجهيزها على ألواح خشبية بحسب نوعا واعادة تغليفها وربطها ونقلها على ظهر الشاحنة المخصصة لها لتصبح جاهزة للنقل وصولا لقطاع غزةوأشار مصطفى محمد من شباب شمال سيناء، إلى أنهم فور خبر الحاجة لمجموعات تطوعية لتجهيز المساعدات تسابقوا لتسجيل اسمائهم، والانتقال للمخازن فى العريش، أو للوصول لبوابة معبر رفح والجميع يعمل بحب وبقلب واحد والهدف ان تصل المساعدات وهى محفوظة ومجهزة بشكل مناسبوسبق وأعلن الدكتور خالد زايد رئيس الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء، أن شباب الهلال الأحمر المصرى المتطوعين يقومون بمهمات انسانية يوصلونها ليلا ونهارا بلا توقف فى تفريغ الشحنات ونقلها، واعادة تجهيزها وتحريكها نحو معبر رفح، لافتا إلى أن عدد الشباب يزيد عن 500 متطوع ينتشرون فى مواقع مختلفة ولهم مهام متعددة يؤدونها بشغف واخلاصالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

youm7 »

محافظ شمال سيناء يلتقى سفيرة كولومبيا بالقاهرة خلال زيارتها العريشالتقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، آنا ميلينا موتيوس، سفيرة كولومبيا بالقاهرة، خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء لاستقبال طائرة مساعدات كولومبية الي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. هتافات للفلسطينيين تندد بالعدوان خلال تشييع جنازات الشهداءندد أهالي الشهداء في مخيم البريج شمال قطاع غزة، بالعدوان الإسرائيلي الغاشم، خلال تشييع الجنازات اليوم الخميس، إثر الهجوم الذي قام به الاحتلال على المخيم واستشهاد عدد من المواطنين، ورددوا هتافات ضدهم. اقرأ أكثر ⮕

وزارة التضامن تدعم غزيين عالقين بمحافظة شمال سيناء بـ 12 مليون جنيهدعمت 'وزارة التضامن الاجتماعى'، محافظة شمال سيناء بمبلغ 12 مليون جنيه، لتوفير احتياجات أسر وأفراد من قطاع غزة لم يتمكنوا من السفر اقرأ أكثر ⮕

سفير الكويت: استمرار الجسر الجوى الكويتى لنقل المساعدات لغزة حتى الإثنينوجه السفير الكويتي بالقاهرة غانم الغانم، الشكر للقيادة السياسية المصرية والحكومة، ومحافظة شمال سيناء على ما تقوم به لخدمة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف. اقرأ أكثر ⮕

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لإغاثة غزةوصلت إلى مطار العريش بشمال سيناء، اليوم، طائرة مساعدات إنسانية مقدمة إلى الشعب الفلسينى فى قطاع غزة، قامة من بلجيكا. اقرأ أكثر ⮕

طائرات الاحتلال تقصف عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزةطائرات الاحتلال تقصف عددا من المنازل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕