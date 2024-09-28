أنغام تقدم حفلا غنائيا في المتحف المصري الكبير ضمن ليالي مصر

الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للجمهور المصرى وتحديدا فى محافظات مصر نجاحا كبيرا، حيث تحرص الشركة على التنوع الموسيقي والغنائي في الاختيارات، كما تحرص أيضا على التنوع الجغرافي تكون ليالي مصر في أغلب المحافظات ولكل الجمهور ومحبي الموسيقي والغناء.مع الفنانة الكبيرة أنغام في حفل غنائى يوم 11 أكتوبر المقبل داخل المتحف المصري الكبير ، وتتم إتاحة حجز التذاكر عبر شركة "تذكرتى"، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور النجمة أنغام .
وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها. وعلى مدى السنوات الماضية قامت المتحدة بالعديد من المشروعات والمبادرات لدعم وتطوير صناعة الترفيه، وذلك للحفاظ على الريادة في الفن والثقافة وإبراز التراث الحضاري للدولة المصرية وقامت شركة "تذكرتي" بطرح تذاكر الحفلات ومواعيدها في كل محافظة عبر موقعها الإلكتروني للجمهور.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل..
أنغام ليالي مصر حفل غنائي المتحف المصري الكبير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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