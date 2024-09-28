أنشيلوتي: مباراة ريال مدريد وأتلتيكو ستكون مذهلة للغاية

وقال أنشيلوتى، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للمباراة، "ستكون مباراة معقدة، ودائمًا تكون معقدة، وفي نفس الوقت ممتعة للغاية، المباراة تتمتع بوجود لاعبين ذوى قيمة كبيرة، وقد نشهد أهدافا كثيرة، بكل تأكيد ستكون مباراة مذهلة، الفريق تحسن بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار المباراة الأخيرة والارتباك في آخر 10 دقائق من المباراة، نحن نسير على الطريق الصحيح، وغدا سنخوض اختبارا مهما جدا ،ستكون مباراة خاصة، لقد تحسن أتلتيكو كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، وقع مع لاعبين جيدين للغاية وقام بتحسين فريقه، سيقاتل...

وتابع مدرب الريال، "ملعب ميتروبوليتانو معقد جدًا، علينا أن نتحسن ونكون أفضل في كل شيء، يجب أن نتجنب الأخطاء التي ارتكبناها العام الماضي، هزيمة الموسم الماضي أيقظتنا وتحسننا دفاعيًا بعد ذلك، لقد تحدثنا عن الاحتجاجات والبطاقات الصفراء من قبل، لقد رأينا الكثير من البطاقات الصفراء بسبب الاحتجاجات فقط، والطريقة الوحيدة لعدم حصولنا على المزيد من الإنذارات هو تجنب الاحتجاجات الغير الضرورية.

وأضاف مدرب ريال مدريد، "مباراة ديربي مدريد ستكون عرضًا ترفيهيًا ورفيع المستوى بتواجد لاعبين رائعين على أرض الملعب، وسوف يقدمون كل ما لديهم، نحن لا نفكر في ذلك، إنها مسألة لا داعي للقلق بشأنها، وهناك منظمات أخرى تهتم بتلك الأمور وتعالجها ". واختتم أنشيلوتى قائلا، "أعتقد أن فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية بسبب ما قدمه في دوري أبطال أوروبا، والتسجيل في نصف النهائي والنهائي، أعتقد أنه سيفوز بها، وإذا لم يحققها فلن يتغير أي شيء”.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق

Real Madrid Atletico Madrid Carlo Ancelotti La Liga Football Match

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



youm7 / 🏆 7. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

ماتيو بوسكيتس سيحكم ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريدأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا تكليف الحكم ماتيو بوسكيتس لإدارة مباراة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، التي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

الريال ضد شتوتجارت.. أنشيلوتى يكشف معاناة 200 مباراة فى أبطال أوروباتحدث الإيطالى كارلو أنشيلوتى المدير الفنى لفريق ريال مدريد عن المعاناة التى عاشها كمدرب لعدد من الفرق بعد قيادته 200 مباراة فى بطولة دورى الأبطال.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أنشيلوتي: ريال مدريد تحسن عن بداية الموسم وموقف مونديال الأندية غير واضحأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي ، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن ريال مدريد تحسن كثيرا عن بداية الموسم، مشيرا إلى أنه لا يلتفت لمن ينتقدون أداء الفريق.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أنشيلوتى يستعد لخوض مباراته رقم 300 مع ريال مدريد فى مباراة ألافيسيخوض المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مباراته رقم 300 كمدرب للمرينجي ضد فريق ألافيس علي ملعب استاد سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة بمباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-25.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

أبرز تصريحات أنشيلوتي بعد خوض الـ300 مباراة مع ريال مدريدعبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سعادته البالغة بخوض مباراته رقم 300 في منصب المدير الفني للنادي الملكي عبر المواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس غدا الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

الريال ضد ريال بيتيس.. مبابى يقود هجوم الملكى في الدورى الإسبانىأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي لمواجهة ريال بيتيس المقرر اقامتها في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب 'سانتياجو برنابيو'.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »