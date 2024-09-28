أنشيلوتي: مباراة ريال مدريد وأتلتيكو ستكون مذهلة للغاية

وقال أنشيلوتى، فى تصريحات بالمؤتمر الصحفى للمباراة، "ستكون مباراة معقدة، ودائمًا تكون معقدة، وفي نفس الوقت ممتعة للغاية، المباراة تتمتع بوجود لاعبين ذوى قيمة كبيرة، وقد نشهد أهدافا كثيرة، بكل تأكيد ستكون مباراة مذهلة، الفريق تحسن بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار المباراة الأخيرة والارتباك في آخر 10 دقائق من المباراة، نحن نسير على الطريق الصحيح، وغدا سنخوض اختبارا مهما جدا ،ستكون مباراة خاصة، لقد تحسن أتلتيكو كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، وقع مع لاعبين جيدين للغاية وقام بتحسين فريقه، سيقاتل...
وتابع مدرب الريال، "ملعب ميتروبوليتانو معقد جدًا، علينا أن نتحسن ونكون أفضل في كل شيء، يجب أن نتجنب الأخطاء التي ارتكبناها العام الماضي، هزيمة الموسم الماضي أيقظتنا وتحسننا دفاعيًا بعد ذلك، لقد تحدثنا عن الاحتجاجات والبطاقات الصفراء من قبل، لقد رأينا الكثير من البطاقات الصفراء بسبب الاحتجاجات فقط، والطريقة الوحيدة لعدم حصولنا على المزيد من الإنذارات هو تجنب الاحتجاجات الغير الضرورية.
وأضاف مدرب ريال مدريد، "مباراة ديربي مدريد ستكون عرضًا ترفيهيًا ورفيع المستوى بتواجد لاعبين رائعين على أرض الملعب، وسوف يقدمون كل ما لديهم، نحن لا نفكر في ذلك، إنها مسألة لا داعي للقلق بشأنها، وهناك منظمات أخرى تهتم بتلك الأمور وتعالجها ". واختتم أنشيلوتى قائلا، "أعتقد أن فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية بسبب ما قدمه في دوري أبطال أوروبا، والتسجيل في نصف النهائي والنهائي، أعتقد أنه سيفوز بها، وإذا لم يحققها فلن يتغير أي شيء”.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق
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