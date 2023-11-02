أنجلينا جولي تهاجم الاحتلال: غزة تحولت من سجن مفتوح إلى مقبرة جماعية

وتابعت نصًا:"هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، 40% من القتلى أطفال أبرياء وعائلات بأكملها تُقتل".
واستطردت أنجلينا جولي:"وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من عديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأسر للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".
وكانت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصلت جرائمها على قطاع غزة، من البر والبحر والجو، إضافة إلى التوغل البري خلال الساعات الأخيرة. وسقط أمس الأربعاء أكثر من 240 شهيدا، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الاشتباكات في 7 أكتوبر الجاري، إلى 8850 شهيدا.تفاصيل اتصال هاتفي بين بايدن والعاهل الأردني حول العدوان على غزة
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