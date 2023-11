أنجلينا جولي توجه رسالة نارية لإسرائيل.. تفاصيل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور مؤيدين موقفها، فيما علقت الفنانة درة على المنشور قائلة:" لكونك صوتا لما صوت لهم شكرا لقول الحقيقة حول هذه الابادة الجماعية".وُلدت أنجلينا جولي في 4 يونيو 1975 في لوس أنجلوس لجون فويت الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في عام 1979 لأفضل ممثل وعارضة الأزياء والممثلة السابقة مارشلين برتراند. والدها جون فويت من أصول سلوفاكية، وألمانية، أما والدتها مارشلين برتراند فتأتي من أصول فرنسية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BALADTV: أنجلينا جولي عن مجزرة جباليا: غزة تتحول لمقبرة جماعية و40%من القتلى أطفالعلقت النجمة العالمية أنجلينا جولي على مجزرة جباليا في غزة، من خلال حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أنجلينا جولي تدين الجرائم الإسرائيلية بغزة وتتهم زعماء العالم بالتواطؤأنجلينا جولي تدين الجرائم الإسرائيلية بغزة وتتهم زعماء العالم بالتواطؤ | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أنجلينا جولي تدين الجرائم الإسرائيلية بغزة وتتهم زعماء العالم بالتواطؤأنجلينا جولي تدين الجرائم الإسرائيلية بغزة وتتهم زعماء العالم بالتواطؤ

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: كيف تفاعل نجوم الفن مع بيان أنجلينا جولي لإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟كيف تفاعل نجوم الفن مع بيان أنجلينا جولي لإدانة جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: 'زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم'..تعليق ناري من أنجلينا جولي على مجزرة مخيم جبالياعاجل | زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم ..تعليق ناري من أنجلينا جولي على مجزرة مخيم جباليا، أنجلينا جولي تدعم غزة، أنجلينا جولي تدعم فلسطين، تعليق أنجلينا جولي اليوم، تعليق أنجلينا جولي على مجزرة مخيم جباليا

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: انجلينا جولي تهاجم إسرائيل وتوجه رسالة لزعماء العالم بعد مجزرة جبالياأصبح مشاهير العالم تحت ضو الاعلام خلال الاسابيع الاربع الماضية ترقبا لمعرفة ارائهم حول القضية الفلسطينية، بينما اعلن الكثيرون منهم ودون ادنى تردد دعمهم الكامل وتعاطفهم مع المدنيين في قطاع غزة والذين ينفذ ضدهم الجيش الاسرائيلي

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕