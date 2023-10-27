أمين سر فتح بنابلس يكشف تفاصيل اقتحام الاحتلال للمدينة: «انسحب في النهاية》

"فتح" في نابلس، تفاصيل اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، هذه الليلة، مشيرًا إلى أن ذلك لم يحدث سوى في شارع واحد، ثم انسحب جيش الاحتلال بعد مواجهات مع الفلسطينيين.

وقال حمدان، في تصريحات لبوابة أخبار اليوم،"كان هناك مسيرات ضخمة دعت لها حركة فتح وفصائل منظمة وكانت بطريق التوجه لحواجز الاحتلال فدخل الجيش الإسرائيلي إلى شارع القدس حتى لا تصل المسيرة إلى حاجز حوارة، وحدثت مواجهات مع الجيش".

وأشار حمدان إلى أن المواجهات مع جيش الاحتلال تسببت في بعض الإصابات، إلى جانب مواجهات بالحجارة من قبل الفلسطينيين تجاه أفراد جيش الاحتلال. وحول مدى اقتحام جيش الاحتلال للمدينة كما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، قال حمدان:"لم يحدث اقتحام سوى في شارع القدس من الجهة الجنوبية لمدينة نابلس ومن ثم انسحب (جيش الاحتلال)". headtopics.com

وتدور المواجهات في الضفة الغربية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة على مدار ثلاثة أسابيع. واكتسب العدوان الإسرائيلي على غزة منعطفًا فارقًا يوم الجمعة 27 يوليو، حيث شنت طائرات الاحتلال هجومًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة، كما انقطعت الاتصالات وشبكات الإنترنت عن القطاع بأكمله على وقع القصف العنيف.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية"حماس"، إنها تتصدى لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج"، مشيرة إلى أن اشتباكات عنيفة تدور على الأرض. وخلال 20 يومًا من العدوان قبل يوم الجمعة الدموي، سقط أكثر من 7000 شهيد فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 2913 طفلًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. headtopics.com

وشنت المقاومة الفلسطينية عملية"طوفان الأقصى"، في الداخل الإسرائيلي المحتل، بدءًا من السابع من أكتوبر، ووجهت ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأدى هجومها إلى سقوط أكثر من 1200 قتيل في إسرائيل.شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن قطع خدمات الإنترنت والاتصالات في قطاع غزةطائرات حربية مصرية تحلق فوق نويبع وطابا منذ الفجر وحتى الآن

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