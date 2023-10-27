أميرة شحاتة تكتب: تحديات تواجه وصول Starlink إلى غزة ولكن الأمل كبير

إيلون ماسك، الملياردير عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك أن يصل الإنترنت الفضائى الخاص به "الذى أغرق منصات السوشيال ميديا، حيث إنه فعل ذلك من قبل خلال حرب أوكرانيا وروسيا، ومد أوكرانيا بالإنترنت الفضائى المجانى لإعانتها فى أزمتها عند انقطاع الانترنت عليها.

وأشار إلى أن "ستارلينك" ستساعد فى ضمان تدفق الإنترنت على بلدات إسرائيلية قريبة من "مناطق الصراع"، خاصة مع قطع العدوان الإسرائيلى الإنترنت على أهالى غزة وضربهم لمواقع الشبكات خلال الحرب. هذا الأمر الذى لا يستجيب له إيلون ماسك بعد، لكنه قد يكون عائقا أمام استجابته لمطالب دخول الإنترنت لغزة، حيث إنه سيختار لأى منهما سيستجيب، ومع ذلك، فإن موقف ماسك حتى الآن ينبأ بالخير لأنه أتاح دعم فلسطين على منصةولا يطبق خوارزميات تقييد الرأى التى استخدمتها منصة فيس بوك، كما أنه أزال مؤخرا علامة التوثيق الزرقاء للحساب الرسمى لـ أفيخاى أدرعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى للإعلام العربى، وهو ما أثار حالة من السعادة بين العديد من مستخدمى منصة التواصل الاجتماعى.

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