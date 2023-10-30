أمطار بجميع أنحاء الجمهورية غدا تمتد للقاهرة الكبرى والعظمى 30 درجة

أن يشهد غد الثلاثاء، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة حتى الخميس قد تمتد للقاهرة الثلاثاء والأربعاءكشفت النشرة الأسبوعية لحالة الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اعتبارا من اليوم الأحد 29 أكتوبر إلى السبت 04 نوفمبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية لمدة 3 أيام تمتد خفيفة للقاهرةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن البلاد، تشهد طقسا معتدلا نهارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى وال اقرأ أكثر ⮕

وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: زيادة القوافل الطبية للقرى خلال الفترة المقبلةأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنها سوف تعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بجميع أنحاء المحافظة ، وخاصة بالمستشفيات الكبرى بالمدن. اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد: أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والعظمى بالعاصمة 31 درجةكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية. اقرأ أكثر ⮕

لا استثناءات.. أحمد موسى: تخفيف أحمال الكهرباء يشمل كل أنحاء الجمهوريةلا استثناءات أحمد موسى تخفيف أحمال الكهرباء يشمل كل أنحاء الجمهورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

لا استثناءات.. أحمد موسى: تخفيف أحمال الكهرباء يشمل كل أنحاء الجمهوريةلا استثناءات أحمد موسى تخفيف أحمال الكهرباء يشمل كل أنحاء الجمهورية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕