أمطار رعدية وتفعيل «الإنذار الأحمر».. تفاصيل طقس الـ24 ساعة المقبلة بالسعودية

02:52 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023كشف المركز السعودي الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ولمدة 24 ساعة مقبلة، قائلًا إنها ستشهد تغيرات كبيرة وفقا لصحيفة «سبق».هناك تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل وتبوك والقصيم والجوف.

وأضاف المركز، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والحدود الشمالية، كما يتوقّع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك.وتابع المركز، أن أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية 34 مئوية بجدة وينبع، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 10 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% بالطائف والسودة.الحضورية أمس الأحد، في مدارس المنطقة والمكاتب الخارجية، كما تم اليوم تعليق الدراسة في محافظة عسير.

وفعّلت الأرصاد السعودية الإنذار الأحمر على مكة المكرمة، نجران، جازان، عسير، الباحة، الحدود الشمالية، الجوف، والإنذار البرتقالي على المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم، وستشهد تلك المناطق أمطار رعدية متفاوتة الشدة وصواعق، لذا على الأهالي أخذ الحرص وعدم النزول أثناء جريان السيول. headtopics.com

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