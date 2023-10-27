أمطار رعدية وسيول على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

غطاء سحابي يؤثر علي معظم أنحاء البلادونوهت الأرصاد إلى ظهور غطاء سحابي يؤثر علي معظم أنحاء البلاد يعمل علي حجب أشعة الشمس نسبيًا ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس، كما تتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة علي مدينتي حلايب وشلاتين تمتد إلي أقصي جنوب البلاد تكون خفيفة الشدة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وفق بيان الأرصاد.القاهرة 31 22كفر الشيخ 30 22الإسماعيلية 33 22طابا 31 23رأس غارب 34 22رأس حدربة 31 24أسوان 39 25 headtopics.com

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