أمسية شعرية بعنوان تيهى دلالا في دار الأوبرا المصرية

تعقد دار الأوبرا المصرية أمسية شعرية بعنوان تيهى دلالا للشاعر أحمد مرسى ويشارك فيها الناقد مصطفى حسين وإلقاء الإعلامية حكمت الشربيني، ويديرها غادة صلاح الدين. ويتخلل الأمسية، فقرة فنية لعازف الكمان إيهاب محمود وغناء أسماء الجمل، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 8 نوفمبر على المسرح الصغير. يأتي ذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

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ELBALADOFFİCİAL: أحمد مرسي يلقي أشعاره بالأوبرا على المسرح الصغيرضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكري الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعقد أمسية شعرية بعنوان «تيهى دلالا»، للشاعر

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YOUM7: أمسية بعنوان 'طه حسين.. وخمسون عامًا من الحضور' على المسرح الصغير.. الليلةتعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر أمسية ثقافية تحت عنوان 50 عامًا من الحضور طه حسين بحضور الكاتب الصحفى طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب سابقا

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SHOROUK_NEWS: ورشة عمل للإسباني ميجيل تاراباجا وطلاب فصل الجيتار في أوبرا الإسكندريةأقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع سفارة أسبانيا في القاهرة، ورشة عمل لعازف الجيتار ميجيل

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ELBALADOFFİCİAL: حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتالق مع اوركسترا تشايكوفسكى الروسى بالمسرح الكبيروسط حشد جماهيرى من محبى الموسيقى الكلاسيكية اقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحفل الاول لاوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسى بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف والذى يزور مصر لاول مرة .

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AKHBARELYOM: أميرة أبو زهرة تتالق مع أوركسترا تشايكوفسكى الروسي بالمسرح الكبيروسط حشد جماهيرى من محبى الموسيقى الكلاسيكية اقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحفل الاول لاوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسى بقيادة المايسترو فلاديمير فيدوسييف والذى يزور مصر لاول مرة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFİCİAL: فيولينة.. حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة تتألق على مسرح الأوبراوسط حشد جماهيرى من محبى الموسيقى الكلاسيكية اقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الحفل الاول لاوركسترا تشايكوفسكى السيمفونى الروسى

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »