أمازون تلتزم بتوفير فرصة عادلة للتجار الخارجيين على منصتها

وأوضحت الهيئة أنها قبلت هذه الالتزامات، ما يمثل نهاية التحقيقات التي فتحتها في هذا الشأن. وكانت الهيئة التنظيمية تستهدف خصوصا الممارسات المحتملة من جانب “أمازون” الرامية لتفضيل مبيعاتها المباشرة على حساب التجار الخارجيين على منصتها. وتعهدت “أمازون” منح البائعين المستقلين “فرصة عادلة” للترويج لمنتجاتها عبر منصاتها وعدم استخدام بيانات البائعين المتنافسين للحصول على ميزة غير عادلة، وفق ما أشارت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية في بيان

. وفتحت الهيئة تحقيقا في العام 2022 لمعرفة “ما إذا كانت أمازون في وضع مهيمن في المملكة المتحدة وما إذا كانت تسيء استخدام هذا الموقع”. وردّ ناطق باسم “أمازون” في بيان أُرسل لوكالة فرانس برس “لقد تعاملنا بشكل بنّاء مع هيئة مراقبة المنافسة البريطانية ونرحب بهذا القرار الذي سيحافظ على قدرتنا على خدمة عملائنا وأكثر من مئة ألف شركة صغيرة ومتوسطة” تستخدم “أمازون” لإجراء عمليات تجارية في المملكة المتحدة. وفي إجراء مماثل، أعلنت المفوضية الأوروبية في كانون الأول/ديسمبر أنّها استحصلت على وعد من “أمازون” بإنهاء ممارسات تُعتبر مانعة للمنافسة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ما يتعلق باستغلال بيانات البائعين المستقلين الذين يستخدمون منصتها.” وقعت أيضاً على “تعهدات ستمنع الشركة من استغلال بيانات” العملاء الذين ينشرون إعلانات على منصاتها للحصول على ميزة تنافسية. وكانت هيئة المنافسة قد فتحت تحقيقا في العام 2021 لتحديد ما إذا كانت “ميتا” قد حصلت على ميزة غير عادلة على منافسيها، وخصوصاً أولئك الذين يقدّمون خدمات الإعلانات المبوبة عبر الإنترن

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