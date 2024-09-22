أليك بالدوين يحاول إنهاء قضية مقتل هالينا هاتشينز

ووفقاً لتقرير نقتله صحيفة Deadline، فإن النجم الفائز بجائزة إيمي لا يزال يحاول التأكيد على انتهاء الأمر وغلق ال قضية ، بعد ان تم رفض قضية القتل غير العمد التي رفعها أليك بالدوين لإطلاق النار المميت على مصورة فيلم " Rust " هالينا هاتشينز في يوليو 2021".

وفي ملف قدم يوم الجمعة في محكمة ولاية نيو مكسيكو، طلب محامو بالدوين إغلاق تحرك المدعي العام الخاص كاري موريسي لإعادة النظر في القضية بشكل حاسم ونهائي، وأضاف التقرير تصريحات من محامو بالدوين بقيادة أليكس سبيرو ولوكي نيكاس، فيما يتعلق بمعارضتهم لطلب المدعي العام موريسي، والذي رفضته القاضية ماري مارلو سونر بالفعل لكونه طويلًا للغاية: قائلين "لا يوجد أساس لإعادة النظر في قرار المحكمة".

وسبق وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن احتمالية أنه قد يقدم النجم العالمي أليك بالدوين، على رفع دعوى قضائية تتعلق بالحقوق المدنية ضد مكتب عمدة مقاطعة سانتا في، بعد أن رفض القاضي قضية القتل غير العمد بسبب حجب الأدلة على خلفية تورط بالدوين في قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن القاضية ماري مارلو سومر وجدت أن المحكمة "مذنبة للغاية" لفشلها في الكشف عن مجموعة من الرصاص للدفاع، ويمكن لبالدوين رفع دعوى قضائية بموجب قانون نيو مكسيكو للحقوق المدنية.تنسيق جامعة الأزهر 2024: 88.92% للتمريض و69.69% للإعلامنتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2024..

أليك بالدوين هالينا هاتشينز Rust مقتل غير عمد قضية

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