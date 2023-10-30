ألمانيا تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين المتطرفين

وحسب وكالة"رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الاثنين، إنه يتعين على الكيان الصهيوني ضمان سلامة الفلسطينيين في الضفة الغربية ضد عنف المستوطنين المتطرفين، بعد استشهاد وتهجير العديد من الفلسطينيين في المنطقة مؤخرًا.

وأضاف المتحدث:"يجب التأكد من أن العائلات الفلسطينية يمكنها البقاء حيث أقامت منذ عقود وألا تضطر إلى مغادرة منازل أجدادها خوفًا على حياتهم وأطرافهم".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 329 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

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