ألمانيا تناشد إسرائيل حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية

وأضاف المتحدث:"يجب التأكد من أن الأسر الفلسطينية يمكنها البقاء حيث تقيم منذ عقود وألا تضطر إلى الرحيل عن منازل أجدادها خوفاً على حياة أفرادها، أو من تعرضهم لإصابات خطيرة"، محذراً من أن هناك دلائل على أن مثل هذا العنف آخذ في الارتفاع.

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن أخر تطورات العملية البرية في غزة |فيديو رئيس وزراء فلسطين يطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الغذاء والوقود إلى غزة من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في جلسة لمجلس الوزراء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض"لحرب إبادة" ويشهد أحداثاً"فاقت كل وصف".

وأضاف أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل مع مختلف الأطراف"من أجل لجم العدوان، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وفتح مسار سياسي يعالج جذور القضية". وتعهد بأن تواجه السلطة الفلسطينية ما سماه مخطط التهجير والحلول المجتزأة، قائلاً:"مسؤوليتنا تجاه أهلنا في غزة لم تبدأ اليوم، وهذه المسؤولية لن تتوقف، وسنعمل كل الممكن لإعادة بناء ما هدمه الاحتلال". headtopics.com

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