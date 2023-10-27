ألمانيا تزود أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجوية

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أعلنت ألمانيا اليوم الجمعة، أنها زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي قوي ثالث طراز أيريس-تي في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لهجوم صاروخي روسي محتمل آخر هذا الشتاء. وقالت وزارة الدفاع في برلين اليوم الجمعة، إن النظام - الذي يتألف من ثلاثة قواذف وجهاز استشعار رادارى ومولد كهربائي بالإضافة إلى الصواريخ المرتبطة به - تم تسليمه هذا الأسبوع.

وفي خطابه اليومي بالفيديو مساء اليوم الجمعة، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لـ"الحزمة القوية جدا من ألمانيا".وأضاف إنه ناقش أيضا أمور الدفاع الجوي ومكافحة المسيرات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال مكالمة هاتفية. headtopics.com

وتعليقا على عملية التسليم، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس في وقت سابق دعم ألمانيا المستمر لأوكرانيا وهي تقاتل لصد القوات الروسية التي غزتها في فبراير 2022. وقال بيستوريوس:"يمكن الاعتماد علينا ونحن نفعل كل ما هو ممكن. لن تنسى هذه الحرب. وأضاف أن نظام آيريس – تي ضروري لحماية أوكرانيا".

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