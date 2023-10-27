ألمانيا تُسلم أوكرانيا نظام دفاع جوى من طراز 'IRIS-T SLM'

وأفاد بيان لوزاره الدفاع الألمانية، اليوم، بأن (برلين) ستواصل دعمها إلى (كييف) فى حربها ضد (موسكو)، مضيفا:"أنه فى إطار ذلك نود إعلامكم أنه تم تسليم النظام الثالثوأشار البيان إلى أنه تم تسليم حزمة قطع غيار ودعم فنى ولوجستى أثناء خدمة إصلاح وصيانة لقطع الغيار، موضحا أن التسليم تم بناءً على عقد مع شركة، نساهم فى تعزيز قدرة الدفاع الجوى للقوات المسلحة الأوكرانية وخاصة فى فصل الشتاء المقبل، حيث من المتوقع مرة أخرى زيادة الهجمات على البنية التحتية الحيوية من قبل الجانب الروسي، وتساهم ألمانيا فى...
وأفاد بيان لوزاره الدفاع الألمانية، اليوم، بأن (برلين) ستواصل دعمها إلى (كييف) فى حربها ضد (موسكو)، مضيفا:"أنه فى إطار ذلك نود إعلامكم أنه تم تسليم النظام الثالثوأشار البيان إلى أنه تم تسليم حزمة قطع غيار ودعم فنى ولوجستى أثناء خدمة إصلاح وصيانة لقطع الغيار، موضحا أن التسليم تم بناءً على عقد مع شركة، نساهم فى تعزيز قدرة الدفاع الجوى للقوات المسلحة الأوكرانية وخاصة فى فصل الشتاء المقبل، حيث من المتوقع مرة أخرى زيادة الهجمات على البنية التحتية الحيوية من قبل الجانب الروسي، وتساهم ألمانيا فى حماية السكان المدنيين والبنية التحتية الحيوية والجنود فى أوكرانياالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل
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دفاعية وهجومية جبارة.. «إكسترا نيوز» تستعرض قدرات الميسترال (فيديو)عرضت قناة 'إكسترا نيوز'، تقريرا عن حاملتي المروحيات 'جمال عبدالناصر وأنور السادات'، من طراز ميسترال. اقرأ أكثر ⮕