أكلة حلوة تبسطك.. طريقة عمل صدور الفراخ بالثوم والعسل من مطبخ البلد|فيديو

قدمت الشيف سارة سمير، خلال برنامج"مطبخ البلد"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، طريقة عمل"صدورالفراخ بالثوم و العسل"مكعب مرق_دقيقوللمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل"صدور الفراخ بالثوم و العسل"، شاهدي الفيديو

قدمت الشيف سارة سمير، خلال برنامج"مطبخ البلد"، المذاع على فضائية"صدى البلد"، طريقة عمل"صدورالفراخ بالثوم و العسل"مكعب مرق_دقيقوللمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل"صدور الفراخ بالثوم و العسل"، شاهدي الفيديو

طريقة عمل برجر اللحم للشيف سارة سمير .. شاهدقدمت الشيف سارة سمير طريقة عمل برجر اللحم خلال برنامج مطبخ البلد والمذاع على فضائية صدى البلد . اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل «ترافيل فواكه» من الشيف سارة سميرقدمت الشيف سارة سمير طريقة عمل ترافيل الفواكه خلال برنامج مطبخ البلد المذاع على فضائية صدى البلد . اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل برجر اللحم.. السر فى الخلطة| فيديوقدمت الشيف سارة سمير، طريقة عمل برجر اللحم بخطوات سهلة وبسيطة، حيث تعد وجبة البرجر من الأطعمة المفضلة لدى العديد خاصة الفئات العمري اقرأ أكثر ⮕

زى الجاهز.. طريقة سهلة لعمل الكشري في المنزلتعتبر طريقة عمل الكشري من الأكلات المصرية الشهيرة، وهي وجبة مغذية وذلك لأنه يحتوي بصورة أساسية على البقوليات، وغنية بالبروتينات والفيتامينات، والفسفور والبوتاسيوم.. المزيد اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل حساء الأرز بالشوفان وشرائح الدجاجتعتبر طريقة عمل شوربة الشوفان من اسهل الطرق التي يمكن أن تقدميها للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية...... اقرأ أكثر ⮕

طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمةيقدم لشيف محمود العمدة طرق مبتكرة وجديدة لعمل أنواع من الحساء وخاصة مع دخول فصل الشتاء ، لذلك يقدم اليوم طريقة عمل شوربة السبانخ بالكريمة بمذاق مختلف مع القيمة الغذائية العلية لتناول السبانخ. اقرأ أكثر ⮕