أكبر معمرة بالفيوم تستغيث برئيس الوزراء: التامينات الاجتماعية قطعت معاشي

وبالرغم من قيام أسرة السيدة العجوز المريضة، بتحديث البيانات المطلوبه منها من قبل المسئولين عن مكتب التامينات الاجتماعية الكائن بعمارة العرايس شارع أمين سامى المتفرع من ش القصر العينى ، وقيام احدى موظفات المكتب بالاتصال تليفونيا بالسيدة صاحبة المعاش للتاكد من انها على قيد الحياة ، إلا أن المسئولين بالمكتب الذى يرأسه أ. عدلى فرج لم يرسلوا مستحقات السيدة العجوز المتاخرة والمستحقة منذ شهر مايو الماضى بمعدل 7 أشهر مستحقات معاش.

وتعيش السيدة المريضة على فراش المرض لاتجد اى مبالغ لشراء الادوية حيث انها مريضة بأمراض مزمنة وتقيم فى شقة سكنية مؤجرة ، معرضة للطرد لعدم سداد الايجار منذ 7 أشهر ، بالاضافة الى انها لاتجد اى اموال لشراء طعامها اليومى ، والملف التأمينى الخاص بالسيدة الارملة العجوز يحمل رقم 1212/90.تستغيث السيدة المسنه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالتحقيق فى هذه الواقعة ، وسرعة صرف معاش اكبر معمرة بالفيوم المتوقف من شهر مايو 2023 وحتى تاريخه .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALBAWABANEWS: وقف صرف معاشها منذ 7 أشهر.. أكبر معمرة في الفيوم تستغيث برئيس الوزراءتعيش الأرملة عطيات محمد بيومى التى تبلغ من العمر (93 سنة ) والتى تعتبر أكبر معمرة فى محافظة الفيوم، بدون أى ماوى منذ 6 أشهر وبالتحديد منذ قيام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالقاهرة، بوقف صرف المعاش المستحق لها عن زوجها المتوفى الذى كان يعمل فى محكمة الفيوم الأبتدائية التابعة لوزارة العدل منذ شهر مايو 2023 وحتى الآن .

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الداخلية تضبط مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين فى الفيومنجحت الداخلية في ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيوم بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: اليمن: رئيس مجلس القيادة يناقش الأوضاع الاقتصادية مع مجلس الوزراءاجتمع رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد محمد العليمي، الثلاثاء برئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: لائحة قانون المعاشات تحدد ضوابط الاشتراك فى نظام المكافأةحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ضوابط وقواعد بشأن نظام المكافأة، ونصت المادة 127، على أن تخضع فئات المؤمن عليهم المـشار إلـيهم بالمادة (3) مـن هـذه اللائحـة لنظام المكافأة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالفيومأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة الشواشنة 'لهما معلومات جنائية') بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها متخذين من ورشة بدائرة المركز مسرحًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: قانون التأمينات الاجتماعية يحدد قواعد صرف تعويض إصابة العمل ومدة الغيابنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕