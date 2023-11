أقدم فيديو لـ ميدان رمسيس وكوبري قصر النيل بالقاهرة

ويظهر من خلال الفيديو، مشهد لـ كوبري قصر النيل القديم ومشهد آخر من ميدان ومحطة باب الحديد"ميدان رمسيس حاليا"، فضلا عن لقطات لفندق شبرد القديم .وكانت مدينة أبو سمبل السياحية جنوب أسوان قد شهدت ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني حيث اخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 مترا حتى قدس الأقداس وذلك فى تمام الساعة 6.52 دقيقة من صباح اليوم الأحد واستمرت لمدة 20 دقيقة.

وقد أناب أشرف عطية، محافظ أسوان الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً رئيس المدينة محمد عبد العزيز لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وذلك بمشاركة الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان ، والأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى أثار أبو سمبل.

ومن جانبه أكد المحافظ أشرف عطية على أنه تضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة، والتي شهدت سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء فقد تم إلغاء جميع الفاعليات والمظاهر الاحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي شهدها أكثر من ألف سائح وزائر مصري.

ولفت إلى أنه تم إعطاء توجيهات برفع درجة الاستعداد لاستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين.

وتم وضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها وذلك بإشراف من العميد أحمد دنش مدير عام مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، فيما تم توزيع الهدايا التذكارية من الأعمال الفرعونية على الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل الدولي.جماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونز

