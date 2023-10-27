أفيش فيلم 'أنا وابن خالتى' قبل عرضه فى السينما 13 ديسمبر

بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، أفيش الفيلم المقرر طرحه 13 ديسمبر المقبل بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعىفيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالحيشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير...
بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، أفيش الفيلم المقرر طرحه 13 ديسمبر المقبل بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعىفيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالحيشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريانأما النجم بيومى فؤاد ينتظر بدء تصوير فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر انطلاقه الفترة المقبلة وهو من إخراج أحمد علاءالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل