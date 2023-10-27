أفيش فيلم 'أنا وابن خالتى' قبل عرضه فى السينما 13 ديسمبر

بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، أفيش الفيلم المقرر طرحه 13 ديسمبر المقبل بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعىفيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالحيشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير...

بطولة النجمين بيومى فؤاد وسيد رجب، أفيش الفيلم المقرر طرحه 13 ديسمبر المقبل بدور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعىفيلم "أنا وابن خالتى" بطولة النجوم سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنى، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالحيشار إلى أن سيد رجب كانت آخر أعماله السينمائية فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو وعدد كبير من الفنانين، كما ينتظر بدء تصوير فيلم ولاد رزق 2 مع المخرج طارق العريانأما النجم بيومى فؤاد ينتظر بدء تصوير فيلم "فرقة الموت" مع النجم أحمد عز والمقرر انطلاقه الفترة المقبلة وهو من إخراج أحمد علاءالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

قصة فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافشيواصل أبطال وصناع فيلم السيستم تصوير مشاهد العمل، والمقرر عرضه في بداية عام 2024 المقبل. اقرأ أكثر ⮕

مؤلف فيلم «عادل مش عادل»: شخصية أحمد الفيشاوي مفاجأةحسام كمال، مؤلف فيلم «عادل مش عادل» يشير إلى أن أحمد الفيشاوي، سيطل على جمهوره بشخصية جديدة تمامًا، لم يسبق له تجسيدها من قبل، سواء في السينما أو التليفزيون، مو اقرأ أكثر ⮕

في ذكرى ميلاده.. مشوار مميز للمخرج محمد خان مع الإنتاج والتأليف والتمثيليحل اليوم ذكرى ميلاد محمد خان، أحد عباقرة السينما المصرية، فأخرج أكثر من 25 فيلم، منهم 4 أفلام في قائمة الأفضل في تاريخ السينما المصرية، ولم يكتفي خان بالإخراج. اقرأ أكثر ⮕

فيلم العميل صفر يحقق 39 مليون جنيه إيرادات خلال 10 أسابيع في دور العرضحقق فيلم العميل صفر، إيرادات مرتفعة منذ انطلاق عرضه بالسينما، وذلك خلال 10 أسابيع عرض بالسينما، ويعد أول بطولة منفردة للفنان أكرم حسني في عالم الأفلام اقرأ أكثر ⮕

عرض «أرض النفاق» ضمن فعاليات نادي السينما في مركز شباب أحمد عبده بالسويسعرض نادي السينما بمحافظة السويس، فيلم أرض النفاق بمركز شباب أحمد عبده، في إطار خطة شهر أكتوبر التي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والإخلاص لدى رواد المركز. اقرأ أكثر ⮕

ريهام الشنواني عن كواليس فيلم سكر: اترشحت قبل التصوير بـ 3 أيامكشف الفنانة ريهام الشنواني عن كواليس مشاركتها في فيلم سكر أنها رشحت قبل بالتصوير ب3 أيام فقط بعد أن اعتذرت فنانة أخري عن تقديم الدور. اقرأ أكثر ⮕