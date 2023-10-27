أفلام 'مهرجان الفيلم الأوروبى' فى روسيا مجانا عبر الإنترنت أول نوفمبر

وسيعرض المهرجان، الذي لم ينطلق عام 2022 بسبب الصراع، 21 فيلماً من دول الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك ولوكسمبورج.وسيتم عقده عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، وسيكون معظمه مجانيًا، وفقًا لوفد الاتحاد الأوروبي في روسيا.وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا رولاند غالهاراج في موسكو، إنه حتى في السياق الصعب للحرب الروسية ضد أوكرانيا، يريد الاتحاد الأوروبي أن يظهر أن العلاقات بين الأوروبيين والروس يمكن أن تستمر.

وأضاف أنه في الوقت الذي أوقف فيه الاتحاد الأوروبي التعاون مع روسيا بسبب الحرب، لا يجب أن ينعكس ذلك على الشعب الروسي.وأوضح السفير أمام إحدى دور العرض السينمائي في موسكو، وسط مجموعة منتقاة من الضيوف، أن "السينما توحد الشعوب.. وتمثل الثقافة الروسية والفن الروسي مصدراً لإثراء صناعة السينما في أوروبا أيضا".المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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