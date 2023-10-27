أفضل سعر لسيارة لانسر كرستالة في مصر

تعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بـ كرستالة، واحدة من أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصري، وتتميز باعتماديتها وسهولة توفر قطع غيارها في الأسواق.

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار. مواصفات السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998وتعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي"مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت. وتأتي السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل الزجاج الكهربائي، والتكييف، وإطارات جديدة، واضاءة داخلية، ودرج امامي للتخزين، و مساحات إضافية بالأبواب الجانبية، وكونسول وسطي أمامي، ويمكن ضبط المقاعد الامامية بشكل يدوي. headtopics.com

أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998بلغ سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1998 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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