أفضل طرق للإقلاع عن التدخين بنجاح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ال تدخين من أكثر العادات الضارة بال صحة حيث يرتبط بأمراض خطيرة مثل السرطان و أمراض القلب والرئتين ومع ذلك فان الاقلاع عن ال تدخين يمكن أن يكون من التحديات الكبيرة للعديد من الأشخاص أولا: تحديد هدف أو سبب من أجل الإقلاع عن ال تدخين ليكن دافع او حافز للابتعاد عن تلك العاده السيئه مثل تحسين صحتك العامة أو الحفاظ على عائلتك من ال تدخين السلبي او توفير المال لأن وجود دافع قوي يمكن أن يكون محفز...

ثالثا: يمكنك استخدام العلاجات البديلة هناك علاجات يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في التدخين مثل لصقات النيكوتين والعلكة وغيرها متاحة في أغلب الصيدليات والأدوية الموصوفة استشر طبيبك لمعرفة الخيار الأنسب لك

تدخين الإقلاع عن التدخين الصحة أمراض القلب السرطان

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