أغيثوهم أغاثكم الله.. شريهان تطالب بإنقاذ الشعب الفلسطيني

وجهت الفنانة الكبيرة شريهان، رسالة دعم لأهل غزة؛ بعد قصف قوات الاحتلال لأبراج الاتصال في القطاع، ما أسفر على انقطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في القطاع بالكامل.

وكتبت شريهان، عبر حسابها علي موقع"اكس":" رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" .."أغيثوهم" أغاثكم الله .. هذا كابوس .. ما هذا الواقع الدامي الهمجي المجنون! .. ما هذا الاحتلال والحصار والاستيطان! .. من هذا الكيان الصهيوني الإرهابي الوحشي المريض؟".

وتابعت"يا مغيث أغثهم اللهم أغثهم.. نرجوكم أغيثوهم .. ما يحدث في غزة ليس إبادة جماعية للشعب المدني الفلسطيني في غزة بدم بارد فحسب؛ بل هي إبادة لنا جميعا، إبادة للإنسانية والحياة، وبمنتهى الوحشية النازية والديكتاتورية الشيطانية .. جميعنا جميعكم أمام دمار وجنون صهيوني. headtopics.com

واختتمت"نرجوكم أغيثوا الشعب الفلسطيني .. هذا جنون!! .. أوقفوا هذا الدمار، أوقفوا النار، أوقفوا هذا الجنون الصهيوني الوحشي .. أغيثوهم أغاثكم الله". وشهد قطاع غزة في الساعات القليلة الماضية فقدان الاتصال بالعالم الخارجي بعد قصف أبراج شركات الاتصالات في القطاع، مما أدى لعزلة وذلك وسط هجوم متواصل من قوات الاحتلال في العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري.

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