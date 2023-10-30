أغلى 10 لاعبين فى قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023

وتقام مراسم حفل الكرة الذهبية على مسرح "دو شاتليه" الشهير فى العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم، الاثنين، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجارى 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويتنافس هالاند بقوة على التتويج بجائزة الكرة الذهبية للعام الجارى 2023، مع العديد من النجوم الآخرين، أبرزهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي والنجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتصدر هالاند قائمة أعلى اللاعبين من ناحية القيمة التسويقية فى قائمة الثلاثين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم متساويا مع مبابى حيث تبلغ قيمة كل منهما 180 مليون يورو.النرويجى إيرلينج هالاند – 180 مليون يوروالبرازيلي فينيسيوس جونيور – 150 مليون يوروالأرجنتينى لاوتارو مارتينيز – 100 مليون يوروالأرصاد: شبورة مائية حتى نهاية الأسبوع تكون كثيفة وقد تصل للضباب بعض الأيامالأهلي يستقر على تجديد عقد عمرو السولية موسمين لـ2026حفل الكرة الذهبية.. headtopics.com

الإسكان وسيناء.. 9 سنوات من العمل الجاد غيرت شكل أرض الفيروز بالكامل.. تنفيذ أكثر من 500 مشروع تنموى بسيناء ومدن القناة بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه.. والمشروعات تستهدف تنمية سيناء والاستغلال الأمثل للموارد

خطوات سريعة لتطوير الخدمات الصحية بمحافظة الفيوم.. افتتاح وحدتى "التصلب المتعدد" و"تفتيت الحصوات" بالمستشفى العام.. ووحدة عمليات القلب المفتوح بمركز طامية تدخل الخدمة بعد سنوات من الانتظار.. صور

ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافيتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامى الأمريكى، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية. اقرأ أكثر ⮕

موعد حفل الكرة الذهبية 2023 «بالون دور» والقنوات الناقلة وأسماء المرشحينتتجه أنظار العالم صوب العاصمة الفرنسية باريس على مسرح شاتليه لمتابعة حفل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» 2023 والتي يتنافس عليها مع نجوم العالم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. اقرأ أكثر ⮕

لماذا ميسي أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2023؟يملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، حظوظًا كبيرة للحصول على جائزة الكرة الذهبية 2023 وللمرة الثامنة في تاريخه، في الحفل التي ستنظمه مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية التاسعة مساء اليوم الإثنين. اقرأ أكثر ⮕

بينهم محمد صلاح.. تعرف على قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023بدأ العد التنازلي لموعد حفل جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، الذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس، بتنظيم مجلة 'فرانس فوتبول' التي تقدم الجائزة سنويًا. اقرأ أكثر ⮕

العالم يترقب 'ملك' الكرة الذهبية 2023 فى باريس الليلةتقام مساء اليوم، الاثنين، مراسم حفل الكرة الذهبية فى مسرح 'دو شاتليه' الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، لتوزيع جوائز الأفضل فى العالم خلال العام الجاري 2023. اقرأ أكثر ⮕

صلاح وميسى هالاند ومبابى.. موعد ومكان حفل إعلان 'ملك' الكرة الذهبية 2023تنطلق مساء اليوم، الاثنين، مراسم حفل الكرة الذهبية فى مسرح 'دو شاتليه' الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، لتوزيع جوائز الأفضل فى العالم خلال العام الجاري 2023. اقرأ أكثر ⮕