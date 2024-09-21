تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الرئاسة الفرنسية تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ، وهي يمينية وتضم 39 وزيرا، بعد أسابيع من الانتظار والترقب.

وفيما يخص الحقائب الوزارية السيادية، فقد أسندت إلى جان نويل بارو حقيبة الخارجية وبرونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما بقي سيباستيان ليكورنو، في منصبه وزيرا للدفاع. كما عين أنطوان آرمون، وزيرا للاقتصاد والمالية والصناعة، وتولى ديدييه ميجو وزارة العدل، وتم تعيين كاترين فوترين وزيرة للشراكة واللامركزية، وآن جينيتيه، وزيرة للتربية الوطنية .

وظلت رشيدة داتي، في منصبها وزيرة الثقافة والتراث؛ وأنييس بانييه روناشيه وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ والوقاية من المخاطر وتولت جينيفيف داريوسيك وزارة الصحة. كما تولت آني جينيفار، وزارة الزراعة والسيادة الغذائية، وأستريد بانوسيان-بوفيه، عينت وزيرة للعمل، وجيل أفيروس وزير الشباب والرياضة، وباتريك هيتسل، وزير التعليم العالي والبحث، وغيرهم من الوزراء حيث تضم قائمة أعضاء الحكومة الجديدة 39 وزيرا ووزراء مفوضين. وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها الإثنين القادم في قصر الإليزيه.

فرنسا حكومة جديدة ميشيل بارنييه وزير خارجية وزير الداخلية

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