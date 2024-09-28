أعلنت لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط عن أعضاءها

لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، عن أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة المشاركة فى الدورة الأربعين ومن المقرر اطلاقها فى الفترة من 1 الى 5 أكتوبر المقبل، والمهداة للفنانة الإستعراضية نيللى، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدى عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.

كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتى أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو، وتتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.الحكومة تنفى إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولارالزمالك ينشر صورة زيزو والكأس ويعلق: استيقظ الشخص الذي فاز بالسوبر الأفريقيانفجارات ضخمة تهز إسرائيل.. وجيش الاحتلال: جارى التحقيق

مسابقة دول البحر المتوسط لجنة تحكيم أفلام دورة الرابعة عشرة مهرجان

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