أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 'ضربة دقيقة' في الضاحية الجنوبية لبيروت

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن الجيش ال إسرائيل ي تنفيذ" ضربة دقيقة" في الضاحية الجنوبية ل بيروت مساء السبت، استهدفت عضو المجلس المركزي في حزب الله ، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيكشف التفاصيل حول الضربة لاحقا، بينما تسائلت وسائل الإعلام حول الهدف المستهدف من الضربة. وأشارت قناة المنار التابعة لحزب الله إلى أن الهدف من الغارة على الضاحية الجنوبية، هو عضو المجلس المركزي في حزب الله، نبيل قاووق. وأشارت مراسلة سكاي نيوز عربية إلى أن الجيش الإسرائيلي شن غارة على حي مارون مسك في الشياح بضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء ذلك في بيان رسمي للحزب، قال فيه:"لقد التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

حزب الله إسرائيل ضربة بيروت لبنان

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