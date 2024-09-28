أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن نصرالله

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وأدت الضربات، أمس الجمعة، إلى مقتل قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه وعدداً آخر من قادة الحزب، وهما محمد علي إسماعيل ونائبه حسين أحمد إسماعيل، وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.تولى حسن نصر الله قيادة الحزب في سن الشباب، وكان يقارب 35 عامًا فقط؛ ليصبح رمزاً من رموزه، ووجهه المعروف على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ حيث يمثل نصر الله علامة فارقة في تاريخ الحزب، إذ قاد تحوله من حركة مقاومة إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي واسع.

ونال لبنان اهتماما كبيرا من عمرو موسى، وقتما كان يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية، وتحرك بشكل مكثف في حوارات ولقاءات بين كل الأطراف والقوى السياسية اللبنانية، ومنها حزب الله؛ لذا حل موسى ضيفًا على نصر الله واجتمع به مرات عدة، روى كواليسها بين فصول مذكراته في جزئها الثاني كتابيه"سنوات الجامعة العربية" التي حررها ووثقها الكاتب الصحفي خالد أبو بكر، وصدرت عن دار الشروق في عام 2020.

حسن نصرالله اغتيال جيش احتلال حزب الله لبنان

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