أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال حسن نصرالله

تعقيدات أمنية وضيافة كريمة.. كيف وصف عمرو موسى أجواء لقاءاته بحسن نصر الله؟بعد حسن نصر الله.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز ب حزب الله وزير التعليم: استخدام المعامل غير المستغلة بالمدارس الثانوية.. وتخصيص حصة داخل المعمل أسبوعياتفاصيل القبض على طبيبين بتهمة التحرش بالمريضات في الأقصر: أحدهما استبعد إداريا بسبب بلاغ سابقعلاقة عاطفية مع زوجة خاله..
وأدت الضربات، أمس الجمعة، إلى مقتل قائد الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ونائبه وعدداً آخر من قادة الحزب، وهما محمد علي إسماعيل ونائبه حسين أحمد إسماعيل، وفق بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.تولى حسن نصر الله قيادة الحزب في سن الشباب، وكان يقارب 35 عامًا فقط؛ ليصبح رمزاً من رموزه، ووجهه المعروف على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ حيث يمثل نصر الله علامة فارقة في تاريخ الحزب، إذ قاد تحوله من حركة مقاومة إلى قوة عسكرية ذات نفوذ إقليمي واسع.
ونال لبنان اهتماما كبيرا من عمرو موسى، وقتما كان يشغل منصب الأمين العام للجامعة العربية، وتحرك بشكل مكثف في حوارات ولقاءات بين كل الأطراف والقوى السياسية اللبنانية، ومنها حزب الله؛ لذا حل موسى ضيفًا على نصر الله واجتمع به مرات عدة، روى كواليسها بين فصول مذكراته في جزئها الثاني كتابيه"سنوات الجامعة العربية" التي حررها ووثقها الكاتب الصحفي خالد أبو بكر، وصدرت عن دار الشروق في عام 2020.
حسن نصرالله اغتيال جيش احتلال حزب الله لبنان
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