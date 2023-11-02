أعراض القدم السكرى فى المراحل المبكرة منها التنميل والألم

وبما أن الجرح لا يزال دون علاج، يمكن أن تتطور العدوى. ومع ذلك، يمكن أن تتداخل الأوعية الدموية المتضررة بسبب مرض السكري مع تدفق الدم الطبيعي، مما قد يساعد في شفاء الجرح. يمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة وضعف تدفق الدم إلى مشكلة صحية كبيرة تسمى الغرغرينا، مما يؤدي إلى موت الجلد والعضلات والأنسجة الأخرى فى القدم.
غالبًا ما تمر المراحل المبكرة من مشاكل القدم السكرية دون أن يلاحظها أحد لأنها ليست خاصة بالقدم السكرية. تعلم كيفية التعرف على هذه التغييرات يمكن أن يساعدك على منع حدوث مضاعفات خطيرة إذا ظهرت عليك أي من المشكلات التالية التي قد تشير إلى المراحل المبكرة من مشاكل القدم السكرية أو أصابع القدم السكرية:-الخدر (فقدان الإحساس) أو القدرة على الشعور بالحرارة أو البرودة في قدميكتغيرات في شكل قدميك، مما قد يؤدي إلى شكل نادر من القدم السكري يسمى اعتلال أعصاب قدم شاركو، حيث تتحرك أو تنكسر العظام في قدميك وأصابع قدميكفي حين أن آلام الساق ليست من الأعراض الشائعة لمرض السكري، إلا أنها يمكن أن تحدث نتيجة لاعتلال الأعصاب المحيطية بسبب مرض السكري غير المنضبط.
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