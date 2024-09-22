أعراض مرض الشرايين الطرفية: ما يجب معرفته

أحد أعراض مرض الشريان المحيطي. ويبدو الأمر وكأنه تمدد أو تمزق أو تقلص في عضلة الساق. يمكن أن تتفاوت شدة الألم من منخفضة إلى عالية.قد ينتشر الألم إلى الوركين أو الفخذين أو القدمين، مما يجعل آلام القدم أحد أعراض مرض الشرايين الطرفية . و يمكن أن يزداد الألم في القدم سوءًا في الليل عندما يكون الشخص مستلقيًا.قد يتسبب مرض الشرايين الطرفية في بطء التئام الجروح في ساقيك أو أصابع قدميك أو قدميك أو أجزاء أخرى من الجسم.

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مرض الشرايين الطرفية أعراض آلام الساق شعور بالبرد زرقة الأطراف بطء التئام الجروح تساقط الشعر

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