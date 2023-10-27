أطفال غزة إما مشوهون أو فزعون.. أطباء يكشفون الأوضاع داخل مستشفيات القطاع

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرجيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:31 م

وتعرضت آلاف المنازل وعشرات الملاعب والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد للأضرار أو دمرت في غزة، كما أصيب ما لا يقل عن 4,600 طفلا وفقًا لما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية، بعضهم مصاب بحروق قوية أو فقد أطرافه، وإصابات مروعة أخرى بسبب الانفجارات، وغير قادر على الحصول على الرعاية الكافية.

ونظرًا لأن قطاع غزة عبارة عن بيئة حضرية صغيرة مكتظة بالسكان، فإن الغارات الجوية المتواصلة مستمرة في قتل وإصابة الأطفال بشكل عشوائي، وهناك أكثر من مليون طفل محاصرون دون مكان آمن يذهبون إليه ولا طريق إلى بر الأمان، بحسب المصدر السابق. headtopics.com

وفي مستشفى الشفاء بمدينة غزة، قدر الدكتور غسان أبو ستة، أن نصف المصابين تقريبًا هم من الأطفال، وأوضح أنه بينما كان يلف مريض بطبقات من الشاش:"معظم الإصابات إما أن تكون مثل هذه الإصابة، حيث يكون هناك انفجار مباشر يؤثر على أنسجة الجسم، أو يكون هناك حرق، ولا يزال المزيد من الأطفال المصابين مكتظين في أروقة المستشفى، في انتظار العلاج." بحسب شبكة nbc news الأمريكية.

ونقل مراسل nbc news أن الطبيب"أمسك بقفاز لاتكس، نفخه مثل البالون، وسلمه لها" لكي تهدأ الطفلة، وقال العويني:"كان جرحها طفيفا، لكن حالتها النفسية كانت فظيعة".

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