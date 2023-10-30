أطباء بلا حدود: الفظائع في غزة بلغت حدا لم نشهده من قبل

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةرئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليدعت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لمنع وقوع المزيد من الضحايا، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشارت، إلى أنه رغم صدور قرار من الجمعية العامة بالأمم المتحدة بهدنة إنسانية، إلا أن ذلك لم يحقق أي نتائج على الأرض، إذ استمر القصف الإسرائيلي العنيف. وتابعت: «المساعدات الطبية بدأت بالنفاد في المستشفيات، وقبل بضعة أيام، وصف الجراح محمد عبيد الذي يعمل مع المنظمة في غزة الوضع كما يلي: (المستشفيات مكتظة بالمرضى. تُجرى عمليات البتر والجراحات من دون استعمال التخدير المناسب. وباتت المشارح غارقة بالجثث)».

وذكرت أن عدد الجرحى الذين يحتاجون إلى المساعدة الطبية العاجلة يتجاوز ما يستطيع النظام الصحي تحمّله، إذ يضم نحو 3500 سرير، معقبة: «لم يسبق أن وقع هذا الكم من الضحايا في فترة قصيرة كهذه، حتى خلال الاعتداءات الإسرائيلية السابقة». headtopics.com

وأوضحت أن «المستشفى يعمل حاليا بكامل قدرته ليوفر العلاج الطبي للمرضى، ويؤوي عشرات آلاف الأشخاص الذين اتخذوا منه ملاذا آمنا»، ذاكرة أن «القانون الإنساني الدولي ينص على وجوب حماية المرضى والعاملين والمرافق الصحية في جميع الأوقات».

وأضاف، أن أكثر من مليوني رجل وامرأة وطفل يواجهون حصارا غير إنساني في غزة، ما يشكل عقوبة جماعية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

أطباء بلا حدود: المنظمة فقدت التواصل مع 300 من أعضائها في قطاع غزةأطباء بلا حدود المنظمة فقدت التواصل مع 300 من أعضائها في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

أطباء بلا حدود: أرسلنا 26 طنًا من الإمدادات الطبية إلى مصر لدعم غزةأطباء بلا حدود أرسلنا 26 طن ا من الإمدادات الطبية إلى مصر لدعم غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'أطباء بلا حدود' تحذر من تفاقم الأوضاع مع نفاد المخزون الاستراتيجي في غزةحذرت علا الجعبري ممثلة منظمة 'أطباء بلا حدود' الدولية في مدينة الخليل بالضفة الغربية من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة مع قرب انتهاء المخزون الاستراتيجي الإغاثي والطبي في كافة مستشفيات القطاع. اقرأ أكثر ⮕

'أطباء بلا حدود': عمليات جراحية تجرى في غزة بدون تخدير عامأكدت مُنظمة أطباء بلا حدود، أن بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير، وذلك مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع. اقرأ أكثر ⮕

'أطباء بلا حدود': عمليات جراحية تُجرى في غزة بدون تخدير عامأكّدت مُنظمة أطباء بلا حدود، اليوم السبت، أن بعض العمليات الجراحية تجرى في قطاع غزة من دون تخدير عام للمرضى بسبب نقص عقاقير التخدير، اقرأ أكثر ⮕

أطباء بلا حدود: الوضع في غزة كارثي وفقدنا الاتصال مع 300 من أعضائنا بالقطاعقالت إيناس أبو خلف رئيس المكتب الإعلامى الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة أطباء بلا حدود، أنه بقطع الاتصال وخدمات الإنترنت على قطاع غزة فقدت المنظمة تواصلها مع فريقها. اقرأ أكثر ⮕