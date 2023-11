أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه"يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ".

