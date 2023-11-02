أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون في قطاع غزة

كما أوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، وطالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بمغادرة القطاع. وقالت المنظمة في بيانها “يجب السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً”، مطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.
ووصف أخيلياس تزيموس، مسئول منظمة أطباء بلا حدود (MSF) في اليونان، الوضع الإنساني الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بـ “الكابوس”. وبحسب مسئول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.
وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه “يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ”.
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