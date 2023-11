أطباء بلا حدود.. أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة

وقالت أطباء بلا حدود، في بيان، إنّ"أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي. وأوضحت أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، لكنها طالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان قطاع غزة بمغادرة القطاع.

وقالت المنظمة في بيانها" وبدون المساس بحقّهم في العودة إلى غزة لاحقاً"، مطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وفقا لفرانس برس. وبحسب مسؤول مصري، فقد تمكّن 76 جريحاً فلسطينياً و335 أجنبياً ومزدوج الجنسية من مغادرة قطاع غزة الأربعاء خلال أول عملية إجلاء سُمح بها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها إنّه"يجب السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول غزة، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحّي مهدد بالانهيار التامّ".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: أطباء بلا حدود تعلن مغادرة جميع موظفيها الدوليين غزة عبر رفحمغادرة جميع موظفي أطباء بلا حدود غزة - المنظمة: هناك أكثر من 20 ألف جريح في غزة ووصلولهم للرعاية محدود.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أطباء بلا حدود: نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفياتأطباء بلا حدود نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أطباء بلا حدود: نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفياتأطباء بلا حدود نشعر بأسى كبير وندعو إلى احترام المستشفيات | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أكسيوس: أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي دخلوا قطاع غزةذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 20 ألف جندي من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلوا إلى قطاع غزة منذ أن وسعت إسرائيل عمليتها البرية في 27 أكتوبر.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الصحة الفلسطينية: 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح إثر القصف الإسرائيلىارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 8610 شهداء وأكثر من 23 ألف جريح.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الأنباء الواردة من مخيم جباليا تثير رعب منظمة 'أطباء بلا حدود'قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، إنها شعرت بالرعب من الأخبار الواردة من مخيم جباليا، منددة بالعنف الذي لا معنى له.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕