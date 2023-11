أضرار كتم العطس.. أبرزها تليف الرئة وتمزق طبلة الأذن

، وهذا الأمر يمكن أن يسبب فقدانًا مؤقتًا للسمع وقد يسمح للبكتيريا بالدخول إلى الأذن والتسبب في العدوى، ويمكن أن يستغرق تمزق طبلة الأذن شهورًا للشفاء.يؤدي الضغط على الأنف والفم نتيجة كتم العطس إلى تمزق الأنسجة الرخوة في الحلق، ويتسبب في عدم قدرة الشخص علي الحديث أو بلع المشروبات أو الطعام، وهذا الأمر قد يتسبب في الخضوع للعلاج لفترة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: منها البقع الحمراء وتلف الرئة.. أضرار تهدد صحتك عند كتم العطسيشعر البعض بالحرج عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بسبب العطس، حيث يلجأ الأفراد إلى كتمها دون معرفة الأضرار التي من الممكن أن يتعرض لها الجسم وقتها.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: مع بدء شهر التوعية بسرطان الرئة.. تعرف على معدل الضحايا والوفيات السنويكشفت منظمة الصحة العالمية ان العالم يحتفل مع قدوم نوفمبر بشهر التوعية بسرطان الرئة فما هو سرطان الرئة واكثر الانواع شيوعا واعراضه .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: ببطارية تعمل 30 ساعة.. مواصفات سماعة فيفو «TWS Air2»كشفت شركة فيفو عن سماعات الأذن الذكية الجديدة، المزودة بالإمكانيات الفائقة وسعرها المميز.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أحمد موسى يطرح سؤالا مهما للمشاهدين.. ووزير فلسطيني: إيلون ماسك يتراجع عن مد غزة بالإنترنتتناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها:

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: الوزير: معرض TransMEA 2023 يشهد التشغيل التجريبي لمحطات خط المترو الثالث ومونوريل شرق النيلقال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن معرض TransMEA 2023 2 سيشهد بث مباشر لعدد من المشروعات بينها إعطاء الإذن..

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بسعر 600 جنيه.. سماعات إيربودز جديدة من Vivo بشحن يصل إلى 30 ساعةوصلت أحدث سماعات الأذن اللاسلكية من شركة فيفو vivo مع TWS Air2، وتأتي مع عمر بطارية محسن وتقنية Bluetooth 5.3 وبعض الميزات الإضافية مقارنةً بالإصدارات السابقة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕