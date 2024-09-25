أصغر حصيلة شهداء ومصابين منذ شهور بغزة وسط التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

ضرب للمصالح الاقتصادية.. كيف أصبحت مدن ومواقع الاحتلال في مرمى صواريخ حزب الله ؟الدور على مصر بعد غزة ؟.. عمرو أديب: تتشل إيدك .. خايف بعد 30 سنة أقول لفظ صعبوزير الخارجية يوضح الموقف من سد النهضة: لن نفرط في قطرة واحدة من مياه النيلأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، أنّ حصيلة أعداد ال شهداء والمصابين جراء الغارات ال إسرائيل ية على القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصلت إلى 12 شهيدا و 43 جريحاً، وهي الحصيلة الأقل منذ عدة شهور.

وفي أحدث إحصائية قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 41,445 فلسطينياً استشهدوا وأصيب نحو 96 ألفاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وبحسب أحد المعتقلين في سجن النقب، الذي فضلت هيئة شؤون الأسرى عدم ذكر اسمه ويبلغ من العمر 35 عاماً، واعتُقل في شهر نوفمبر 2023، فإنه"إلى جانب جرائم التعذيب التي تعرض لها، تحدث مطولاً عن انتشار مرض الجرب، حيث أكد أن أغلبية المعتقلين يعانون انتشار الدمامل في أجسادهم، والتهابات ناجمة عن الحكة الشديدة التي يعانون منها".

فيما أكدت حركة حماس في بيان وجّهته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أنها تتوقع"تحرّكا فوريا" لوضع حد للحرب في غزة، مشيرة إلى أنها لن تخوض أي مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار. من جانبه دعا الرئيس التركي إلى التوصل إلى وقف"فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة وإلى"إجراء تبادل للرهائن والأسرى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق وانقطاع".

غزة إسرائيل حزب الله معارك شهداء

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