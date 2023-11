أصغر قسم شرطة في العالم.. يتسع لمقعدين وإجازة 5 ساعات

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن القسم يشكل حضورا في المنطقة، التي شهدت سلسلة من عمليات الطعن والعنف وسرقة المتاجر مؤخرا. ونوهت بأن مواعيد عمل القسم ستكون من 8 صباحا حتى 3 صباحا، ويوجد به ضباط شرطة بالزي الرسمي أو ضباط شرطة مجتمعية، ومتطوعين وحراس أيام الخميس، والجمعة والسبت.

ولفتت إلى أن إنشاء القسم يأتي لمواجهة الكثير من الأضرار الإجرامية للشركات، وتأمل الشرطة أن يؤدي هذا القسم ووجود ضباط أمن في المكان، إلى وضع حد لذلك.عاجل.. وصول أول فوج من المصابين الفلسطينيين إلى مصر (صور)

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: 4 ملايين جنيه.. حبس عصابة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرةقررت نيابة المرج الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من ٣ أفراد، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: ركبوا سيارة ميكروباص وانتحلوا صفة رجال شرطة.. تفاصيل السطو على صاحب مطبعة بالإسكندريةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من مالك مطبعة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: إيلون ماسك يحضر أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في العالم خلال ساعاتاصبح الذكاء الاصطناعي يحتل المكانة الاكبر في مختلف المجالات التكنولوجية الرائدة حول العالم.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أمريكا: لا نسعى للصراع مع إيران ولا نريده أن يتسع بأي شكلأمريكا لا نسعى للصراع مع إيران ولا نريده أن يتسع بأي شكل | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: أمريكا: لا نسعى للصراع مع إيران ولا نريده أن يتسع بأي شكلأمريكا لا نسعى للصراع مع إيران ولا نريده أن يتسع بأي شكل | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: ضبط طن أسماك فاسدة في ثلاجة تجميد بالقاهرةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة تجميد أسماك- كائنة بدائرة قسم شرطة السلام ثان) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وترويجه لكميات

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕